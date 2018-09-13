МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава контрразведки Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен передавал еще не опубликованные данные из отчета ведомства правой партии "Альтернатива для Германии", сообщает телеканал ARD.

Сообщается, что Маасен предоставил парламентской фракции АдГ информацию из отчета BfV за 2017 год за несколько недель до того, как он был опубликован. Это подтвердил член партии Штефан Бранднер. По его словам, Маасен при личной встрече 13 июня этого года назвал ему "цифры из отчета ведомства".

Как заявил Бранднер, в частности речь шла о данных о количестве представляющих угрозу исламистов и бюджете ведомства. На тот момент до публикации отчета оставалось пять недель.

BfV не дало конкретных комментариев, заявив только, что встречи Маасена с политиками происходят по прямому указанию министерства внутренних дел ФРГ, передает телеканал. МВД пока не предоставила ответ на соответствующий запрос ARD.

Ранее Маасен уже оказался в центре скандала. В интервью таблоиду BILD он заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, некоторые политики даже требовали его отставки, в случае если он не предоставит доказательств. В среду после многочасовых обсуждений в комитете по внутренним делам, куда пригласили Маасена, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что не видит "никаких оснований для личных последствий".