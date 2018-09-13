"Русская школа Эстонии" поддержала акцию протеста в Риге

ТАЛЛИН, 13 сен — РИА Новости. НКО "Русская школа Эстонии" с пониманием относится к идее проведения 15 сентября в Риге вселатвийской акции "Марш за русские школы НАШ ВЫБОР". Об этом Sputnik Эстония сообщил член правления некоммерческой организации Олег Назмутдинов.

"Мы положительно относимся к проведению акции, поскольку, похоже, других инструментов влияния на власть в данном вопросе не осталось", — отметил он.

По его словам, несмотря на многочисленные общественные дискуссии, "русских родителей не слышат". Представитель "Русской школы Эстонии" добавил, что это очень похоже на ситуацию в Эстонии, где доводы защитников образования на родном (русском) языке не хотят даже принимать во внимание.

Низамутдинов сообщил, что его организация намерена информационно поддержать рижскую акцию — в СМИ и социальных сетях. Участие в рижском марше активистов союза не рассматривается.

Партия "Русский союз Латвии" обратилась ко всем жителям страны с призывом выйти 15 сентября на вселатвийскую акцию "Марш за русские школы НАШ ВЫБОР". В партии напомнили, что "в Европейском Союзе нет больше ни одной страны, в которой такая огромная часть населения (37% постоянных жителей — Sputnik.) была бы поражена в политических правах на основе этнической и языковой принадлежности, как это происходит в Латвии".

В республике проводится последовательная политика по выдавливанию русского языка из сферы публичного общения, официального делопроизводства, а также школьного и высшего образования.

Как сообщал Sputnik Эстония, МИД России неоднократно привлекал внимание ООН, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере. Международные эксперты и правозащитные организации также неоднократно обращались по этому поводу к общественности Запада и официальным структурам.

В Латвии периодически проходят массовые акции протеста русскоязычного населения, на которые власти страны не обращают внимания, а национальные СМИ подвергают критике. Активистов правозащитного движения арестовывают, на них оказывается давление со стороны властей страны.

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