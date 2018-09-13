Полиция опровергла информацию о массовом отравлении детей в Днепре

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Полиция опровергает информацию СМИ о массовом отравлении детей в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), по ее данным, в настоящее время в больницы обратились 17 детей.

Ранее украинский телеканал "Прямой" сообщил, что более 100 детей отравились в одной из школ в Днепре, двое из них в реанимации и один в коме. Однако местные власти позже сообщили, что в больницу попали 16 школьников, причины возникновения инфекции устанавливаются, создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.

"Полиция опровергает информацию о массовом отравлении детей в Днепре. В настоящее время в больницы города обратились 17 детей в возрасте от семи до 12 лет. Все они жаловались на ухудшение самочувствия. Детей доставили в больницу для установления диагноза", — говорится в сообщении на сайте полиции в Днепропетровской области.