На главу МИД Латвии подали жалобу по вопросу встреч с избирателями

РИГА, 13 сен — РИА Новости. Самая популярная в Латвии партия "Согласие" пожаловалась в Бюро по борьбе с коррупцией и Генпрокуратуру на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича за то, что он препятствует встречам с избирателями за границей, сообщил лидер партии и мэр Риги Нил Ушаков.

Выборы в Сейм Латвии пройдут в республике 6 октября. Принять участие в выборах смогут граждане страны, которые живут за рубежом.

"В эти дни представители "Согласия", и я в том числе, встречаемся с гражданами Латвии за границей. В Лондоне, в Манчестере, в Берлине. Министр иностранных дел Ринкевич грубым образом пытался эти встречи сорвать. Дошло даже до того, что в ресторан Ķirsons пришел представитель латвийского посольства в Берлине и начал угрожать полицией и арестами. Красиво?" — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Лидер "Согласия" считает, что политики должны отвечать за свои поступки.

"Поэтому мы обратились в KNAB и Генпрокуратуру, а также сообщили представителям посольств стран ЕС", — написал Ушаков.

Глава МИД Эдгар Ринкевич в Facebook отреагировал на заявление Ушакова.

"Министерство иностранных дел Латвии уже в августе публично информировало о порядке предвыборной агитации за рубежом, его необходимо соблюдать даже могучему Ушакову", — написал Ринкевич.

Партия "Согласие" на протяжении последних 10 лет является самой популярной политической в стране. По данным опросов ее поддерживает более 20% избирателей. Партия возглавляет коалицию в Рижской думе, но находится в оппозиции в парламенте.