В ОП рассказали, кто и как пытается вмешаться в российские выборы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России и за ее пределами создана целая инфраструктура по вмешательству в выборы РФ, подобные организованные попытки продолжаются, заявил член Общественной палаты РФ, глава рабочей группы по общественному контролю над избирательным процессом Максим Григорьев.

В ходе заседания комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ в четверг обсуждались прошедшие в стране 9 сентября региональные выборы.

"Организованные попытки вмешательства в российские выборы продолжаются. Инфраструктура создана и продолжает функционировать через общественные организации, некоторые СМИ, активистов в регионах", — сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что все они работают в плотной связке с зарубежными структурами.

"Мы встретились с централизованной дезинформацией, связанной с выборами. В том числе, это были видеоролики — смонтированные материалы", — подчеркнул он.

Так, на московском избирательном участке №2342 якобы был вброс бюллетеней, о чем свидетельствовал ролик в интернете, пояснил эксперт. Однако прямая трансляция с этого участка свидетельствовала, что никакого вброса не было.

Во Владимирской области подобный же ролик о якобы вбросе бюллетеней выложили в интернет за день до начала выборов, в Тюменской области было якобы повторное голосование, рассказал Григорьев.

Он подчеркнул, что "для создания фейков (касающихся выборов) использовались иностранные платформы, главным образом — американские".