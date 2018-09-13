Руководство СДПГ потребовало отставки главы контрразведки ФРГ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовало от канцлера страны Ангелы Меркель отправить в отставку главу контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георга Маасена после его слов относительно праворадикальных выступлений в Хемнице, заявил генеральный секретарь партии Ларс Клингбайль.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Позже на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник вечером в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Даниэля Х. движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов.

Участники националистической акции прорвали полицейские заслоны и прошли по улицам города. На многочисленных видео, которые размещены в интернете, можно видеть, как радикалы швыряли в оппонентов бутылки и петарды, скандировали "Германия для немцев" и демонстрировали нацистские приветствия.

"Для руководства СДПГ совершенно ясно, что Маасен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать", — написал Клингбайль в Twitter.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, некоторые политики даже требовали его отставки в случае, если он не предоставит доказательств.

Позднее Маасен заявил, что его слова неверно поняли: он не утверждал, что видео из Хемница является фальшивкой, а лишь хотел указать, что на основании имевшихся на тот момент сведений из видео недопустимо было сделать вывод, что в Хемнице преследовали иностранцев.

По данным Spiegel, в среду после многочасовых обсуждений в комитете по внутренним делам, куда пригласили Маасена, глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что не видит "никаких оснований для личных последствий". Мотивация для интервью Маасена была очевидной, считает министр, однако его послание не было передано идеально.