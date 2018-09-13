Москалькова обратилась к Трампу с просьбой освободить Бутину

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить из-под ареста гражданку РФ Марию Бутину.

В четверг на встрече со студентами Калужского университета омбудсмен сообщила, что обратилась к Трампу, а также генеральному прокурору США и американскому послу.

"Есть и другие меры наказания: подписка о невыезде, залог, все, что угодно. Неужели она такое страшное преступление совершила смсками, чтобы применять к ней такие меры?" — заявила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что пока не получила ответа, но ей удалось встретиться и поговорить с послом США.

"Он сказал, у нас очень строгое законодательство относительно политических преступлений… Не обещал, и это, конечно, меня удручает", — заключила Москалькова

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".