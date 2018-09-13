Петров и Боширов призвали Лондон найти настоящих виновников

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов надеются, что британская сторона найдет настоящих виновников инцидента в Солсбери.

"Надеюсь, что разрешится, и все-таки та сторона, английская, она принесет извинения за все, что они подняли, что все-таки найдут тех людей, которые причастны к истории со Скрипалями, и что хоть как-то изменится наша жизнь", — заявил Боширов в интервью RT и Sputnik.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.