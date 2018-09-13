Петров и Боширов назвали ситуацию вокруг них "фатальным совпадением"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов назвали ситуацию вокруг них "фантастичным и фатальным совпадением".
"Вся эта ситуация — просто какое-то фантастичное и фатальное совпадение", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.