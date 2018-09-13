Флакон с веществом мог вызвать вопросы таможни, считают Петров и Боширов

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые по делу Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT и Sputnik заявили, что у них с собой не было духов, во флаконе которых, по мнению британской полиции, находилось отравляющее вещество, а если бы они были, то это вызвало бы вопросы у таможни и полиции.

Отвечая на вопрос, были ли у них с собой какие-то опасные жидкости, Боширов сказал: "Нет". "Это вообще какой-то бред", — добавил Петров.

"Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. И любой полицейский при досмотре, и если у нас что-то было бы, у них бы возникли вопросы — зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?" — сказал Боширов.

Отвечая на вопрос ведущего были ли у них с собой духи, Петров и Боширов ответили: "Нет. Конечно, нет".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.