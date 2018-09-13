Петров и Боширов заявили о желании "спрятаться и отсидеться какое-то время"

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов не хотели обрушившейся на них популярности и хотели бы на какое-то время уйти из внимания общественности и СМИ.

"Не хотелось бы. Просто хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. Такой популярности нам точно не нужно", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik в ответ на утверждение, что после этого интервью они станут "героями всех ток-шоу".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.