Петров и Боширов заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что заняты в фитнес-индустрии.

"Просто если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то пострадают люди, с которыми мы работаем, и мы не хотим этого", — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.

По словам Петрова, если говорить вкратце о том, чем они занимаются, "это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее".

"Не хотелось бы углубляться в эти вопросы. Я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Чтобы пострадали те люди, с которыми мы работаем", — добавил Боширов.

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Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Боширов и Петров говорят, что к ГРУ отношения не имеют, бизнесмены — продают спортоборудование, микроэлементы и витаминки. А в Солсбери поехали по совету друзей, как туристы. Наверно, благодарят их за совет. Просят не лезть в личную жизнь, но в Лондоне хотели "оторваться" pic.twitter.com/um0qtY6TYw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 сентября 2018 г.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.