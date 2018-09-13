Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые британскими спецслужбами по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов призвали следствие извиниться перед ними, если реальные отравители будут найдены.

"Хотелось бы, чтобы если реально, когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились, хотя бы за то, что произошло за эту неделю — пять дней, я даже счет потерял", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.

"Вы представить себе не можете, что произошло с нашей жизнью", — добавил Боширов.

Как признался Петров, сегодня ему трудно выйти на улицу даже, чтобы заправить автомобиль.

"Включаешь радио — Боширов-Петров, включаешь телевизор — Боширов-Петров, как бы вы жили? Мне реально страшно, я напуган, опасаюсь. Я даже не знаю, что будет завтра", — признался Боширов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.