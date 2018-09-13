Петров и Боширов заявили, что не проходили в аэропорту по разным коридорам

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью RT и Sputnik, что не понимают, почему на распространенных британской стороной фотографиях из аэропорта они запечатлены по отдельности, причем снимки якобы сделаны в одну секунду.

О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотланд-ярда указано время — 16.22.43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".

"Это надо у них (британцев) спросить, потому что мы всегда проходим (пограничный контроль) вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет, и все. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе", — заявил Боширов.

"Как это (фото) получилось в одну секунду, в одно время и по раздельности… это надо у них (британцев) спросить", — добавил он.

В свою очередь Петров пояснил, почему они с Бошировым проходят погранконтроль именно таким образом.

"То, что мы всегда вместе проходим — у меня чуть-чуть посильнее с английским языком. Если какие-то проблемы возникают, я помогаю Руслану", — отметил он, добавив, что не знает, как объяснить странности с распространенными британской стороной снимками.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT "Подозреваемые" по делу Скрипалей ответили на вопросы Симоньян

​Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по делу Скрипалей, о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить.