Петров и Боширов заявили, что не работают в ГРУ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.

Отвечая в интервью RT и Sputnik на вопрос, работает ли он в ГРУ, Петров ответил: "Я — нет".

"И я нет", — заявил Боширов.

"Мы предприниматели средней руки", — добавил Петров.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Петрову и Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Боширов и Петров говорят, что к ГРУ отношения не имеют, бизнесмены — продают спортоборудование, микроэлементы и витаминки. А в Солсбери поехали по совету друзей, как туристы. Наверно, благодарят их за совет. Просят не лезть в личную жизнь, но в Лондоне хотели "оторваться" pic.twitter.com/um0qtY6TYw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 сентября 2018 г.

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.