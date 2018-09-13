Петров и Боширов рассказали, зачем поехали в Британию

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что поехали в Британию "оторваться в Лондоне", по их словам, это была не бизнес-поездка.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери. Естественно, все это должно было быть одним днем", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.

По его словам, 2 и 3 марта по всей Англии был транспортный коллапс.

"Когда мы туда прилетели, мы думали, что самолет не с первого раза посадят, потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Там был снегопад, настолько мощный, что завалило все города. И мы никуда не смогли добраться", — рассказал Петров.

Как добавил Боширов, в эти дни автомобильные и железные дороги были перекрыты.

"По всем телевизорам показывали, что 2-3 числа железные дороги вообще не работали. Автомобильные то же самое. Они были перекрыты, не было движения", — сказал он.

​Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по делу Скрипалей, о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить.