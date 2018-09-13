Петров и Боширов отрицают, что у них в Британии было отравляющее вещество

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в причастности к "делу Скрипалей", отрицают, что у них с собой в Британии было какое-либо отравляющее вещество.

В ходе интервью RT и Sputnik, отвечая на вопрос главреда телеканала и агентства Маргариты Симоньян о том, были ли с ними по прибытии в Великобританию, в Лондон "Новичок", какой-либо другой яд или опасная жидкость, они ответили отрицательно.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.