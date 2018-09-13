"Подозреваемые" по делу Скрипалей рассказали, когда они прибыли в Солсбери

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов сообщили, что прибыли в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа.

"Мы приехали в Солсбери 3 числа (марта — ред). Пытались погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.

По его словам, они промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке уехали обратно. "Минут 40 мы провели на вокзале в кафе", — отметил он.

"Пили горячий кофе, потому что мы вымокли. Мы максимум 3 числа провели там час", — добавил Боширов.

Как заметил Петров, "и то потому, что электрички ходили с большим разрывом".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.