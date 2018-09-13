Петров и Боширов не знают, где в Солсбери находится дом Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, заявили, что не знают, где расположен дом Скрипалей в Солсбери.

"Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится", — заявил Петров в интервью RT и Sputnik, отвечая на вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, подходили ли они к дому Скрипалей за то время, что были в Солсбери.

"Может и проходили мимо, может и не проходили, я не знаю", — добавил Боширов.

​Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по делу Скрипалей, о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить.