Петров и Боширов заявили, что поехали в Солсбери как туристы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что поехали в Солсбери по совету друзей, как туристы.

"Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город — Солсбери", — сказал Петров в интервью RT и Sputnik.

"Это туристический город. Там есть знаменитый собор, который знаменит не только во всей Европе, но и знаменит во всем мире. Знаменит своим 120-метровым шпилем, своими самыми первыми часами", — добавил Боширов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.