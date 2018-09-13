Петров и Боширов заявили, что поехали в Солсбери как туристы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что поехали в Солсбери по совету друзей, как туристы.сказал Петров в интервью RT и Sputnik.
"Это туристический город. Там есть знаменитый собор, который знаменит не только во всей Европе, но и знаменит во всем мире. Знаменит своим 120-метровым шпилем, своими самыми первыми часами", — добавил Боширов.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
Петров и Боширов прислушались к Путину и вышли из тени. Двое "отравителей" 25 минут говорили в светлой гостинной с Маргаритой Симоньян pic.twitter.com/tI93CyMRDm
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 сентября 2018 г.