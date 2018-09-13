Премьер Испании опроверг обвинения СМИ в плагиате диссертации

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в том, что скопировал часть своей докторской диссертации, в чем его обвинили СМИ.
Журналисты проанализировали работу "Инновации в экономической дипломатии Испании: анализ государственного сектора (2000-2012 гг") и установили десятки скопированных из других источников частей без указания первоисточников. Причем издание утверждает, что в диссертации Санчес приводит выдержки из собственных работ, опубликованных ранее совместно с другим профессором, также без указания источников. Работа Санчеса при защите получила наивысший балл.
В последние месяцы в Испании разгорелось большое количество скандалов, связанных с получением различных ученых степеней политиками. На этой неделе подала в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон, которую СМИ обвинили в нарушениях при обучении в магистратуре университета короля Хуана Карлоса. Издание eldiario.es сообщило, что министр получила магистерскую степень, не посещая занятий, а, по информации телеканала La Sexta, большая часть итоговой работы была плагиатом.В апреле из-за аналогичного скандала подала в отставку председатель правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес. Дело об учебе лидера оппозиционной Народной партии Испании Пабло Касадо передано на рассмотрение Верховного суда.