МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американская компания Ocean Infinity обнаружила в зоне поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" объект длиной 55 метров, сообщает издание Clarin.

Заявление о находке было сделано через три дня после начала поисковой операции. Теперь властям страны предстоит изучить обнаруженный объект.

Источники издания в ВМС Аргентины, однако, заявили, что "не верят" в то, что найденный объект имеет отношение к пропавшей подлодке.

"На встрече с командой специалистов (Ocean Infinity — ред.) нас проинформировали, что продолжается изучение полученного контакта. Мы видели изображения продолговатого образования примерно в 55 метров длиной, речь может идти о геологической формации…, продолжается работа, чтобы получить более четкие снимки перед спуском подводного аппарата", — приводит издание заявление родственников членов экипажа подлодки.

Кроме того, в зоне поисковой операции на глубине 300 метров было обнаружено затонувшее судно. Специалисты также проведут его изучение, однако согласно первоначальным данным, размеры судна отличаются от размеров подлодки, говорится в сообщении.

В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.