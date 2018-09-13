МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американская компания Ocean Infinity обнаружила в зоне поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" объект длиной 55 метров, сообщает издание Clarin.
Источники издания в ВМС Аргентины, однако, заявили, что "не верят" в то, что найденный объект имеет отношение к пропавшей подлодке.
"На встрече с командой специалистов (Ocean Infinity — ред.) нас проинформировали, что продолжается изучение полученного контакта. Мы видели изображения продолговатого образования примерно в 55 метров длиной, речь может идти о геологической формации…, продолжается работа, чтобы получить более четкие снимки перед спуском подводного аппарата", — приводит издание заявление родственников членов экипажа подлодки.
В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.