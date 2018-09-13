Силовики 25 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (127)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 25 раз… в результате обстрела ВСУ Саханки осколочное ранение ноги получил мирный житель", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 84 мины калибром 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.