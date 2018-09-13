В Париже надеются, что Путин примет приглашение посетить Францию в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. В Париже надеются, что президент РФ Владимир Путин примет приглашение посетить Францию в ноябре, заявила журналистам посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Мы очень сильно надеемся, и президент Макрон надеется, что он будет в Париже", — сказала Берманн на ВЭФ во Владивостоке.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что Путин еще не принял приглашение посетить Париж в ноябре. В Париже на 11 ноября планируются мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой Мировой войны.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.