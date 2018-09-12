Сенатор предположил, против кого направлены новые американские санкции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США, вводя очередные санкции против стран за "вмешательство" в американские выборы, сужают "окно возможностей" в отношениях с Росссией до крошечную щели, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Документ предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем "кибератак или другим образом", распространении пропаганды и дезинформацию. Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт и запрет на получение инвестиций от граждан США.

"Очевидно, что адресаты этого законы понятны. Мы там точно присутствуем. Вопрос не в этом, а в том, как теперь строить какое-либо партнерство, в том числе по тем вопросам, где оно ещё потенциально возможно", — сказал Морозов.

По словам сенатора, "это окно возможностей превращается в крошечную щель".

"Конфронтация нарастает, США не оставляют России выбора. И дело не в санкциях. Санкции — это индикатор нарастающего конфликта по всем азимутам", — добавил он.

"Впрочем, ВЭФ показал, что мир огромен и нам есть, с кем выстраивать стратегическое партнёрство", — заключил Морозов.