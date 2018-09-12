ЛОНДОН, 12 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, отказываясь предоставить России доступ к материалам расследования смерти российского гражданина, экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, нарушает обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенном Королевстве.

Николай Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне полгода назад — в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

"С сожалением вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные запросы и, в частности, отказывается давать ответ на находящийся в МВД Великобритании с апреля запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова… Отказываясь предоставить России доступ к расследованию смерти российского гражданина, Лондон нарушает свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", — сказал журналистам пресс-секретарь.

Дипломат напомнил, что до сих пор нет никакой реакции британской стороны на выдвинутые посольством в апреле предложения провести встречу посла Александра Яковенко с комиссаром полиции Лондона Крессидой Дик и экспертные консультации правоохранительных органов двух стран.

"Совместным усилиям по установлению истины британская сторона предпочитает информационные вбросы через таблоиды, которые еще больше затуманивают ситуацию и вводят британскую и международную общественность в заблуждение. Вновь приходится констатировать, что последовательное засекречивание инцидентов, связанных с российскими гражданами, сложно объяснить иначе как интересами британских спецслужб", — отмечает пресс-секретарь.