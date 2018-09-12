МИД России сделает все для сохранения ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия с другими заинтересованными государствами сделает все необходимое для договоренностей по иранской ядерной программе, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Глубоко сожалеем в связи с односторонним выходом США из СВПД, который существенно осложнил ситуацию в сфере ядерного нераспространения… Подобное поведение явным образом демонстрирует пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом. Ситуация, когда международные нормы, доказавшие свою эффективность, легко попираются в угоду внутриполитическим раскладам в Вашингтоне, недопустима. Российская сторона во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами сделает все необходимое для сохранения и полноценной реализации всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, которые отвечают интересам всего международного сообщества", — заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.