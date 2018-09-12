США пытаются помешать выполнению иранской ядерной сделки, заявили в МИД

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Если бы США просто вышли из СВПД, то это было бы достойно сожаления, но, думается, не помешало бы дальнейшему успешному выполнению "ядерной сделки". Проблема, однако, в том, что США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности. Такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия. Это совершенно безответственный подход", — заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Ситуация вокруг СВПД обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.