Тбилиси не станет Амстердамом: в Грузии ограничат курение марихуаны

ТБИЛИСИ, 12 сен — РИА Новости. Употребление марихуаны в общественных местах Грузии будет наказываться законом. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил министр внутренних дел республики Георгий Гахария.

В конце июля в Грузии легализовали употребление марихуаны. Такое решение принял Конституционный суд страны. Вскоре после этого МВД заявило о намерении ограничить употребление наркотика.

Министр пояснил, что употребление марихуаны не будет наказываться только в личном пространстве. Оно будет запрещено в общественных местах, а также для людей моложе 21 года.

"Также хочу подчеркнуть, и это самое важное изменение — управление транспортным средством под клиническим воздействием марихуаны станет уголовно наказуемым", — сказал Гахария.

Глава МВД отметил, что вовлечение молодежи в употребление марихуаны также станет уголовно наказуемым.

"Хочу подчеркнуть, что эти законодательные изменения дают возможность министерству внутренних дел эффективно бороться с нелегальным употреблением марихуаны", — подчеркнул Гахария.

В начале сентября МВД Грузии подготовило законопроект о введении ограничений на курение марихуаны, чтобы не допустить повального увлечения "травкой". Законопроект представили на заседании правительства в среду, после чего документ направят в парламент на рассмотрение.

МВД Грузии в своем законопроекте представит ряд ограничений для потребителей марихуаны. В частности, наказуемым будет курение "травки" в местах скопления людей, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних, в учебно-образовательных учреждениях и зданиях, предназначенных для лиц до 18 лет.

Также наказуемым будет употребление марихуаны на мероприятиях для несовершеннолетних и лицами некоторых профессий во время работы — педагогами, врачами, чиновниками и так далее.

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