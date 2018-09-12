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Эксперт рассказал, как Brexit влияет на "гребешковый" конфликт рыбаков

(обновлено: 19:00 12.09.2018)
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© AFP 2018 / Charly TriballeauГребешки на борту рыбацкой лодки, Франция. Архивное фотоГребешки на борту рыбацкой лодки, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Charly Triballeau

ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Нельзя не учитывать Brexit в "гребешковом" конфликте между британскими и французскими рыбаками, считает президент профсоюза нормандских рыбаков Дмитри Рогофф.

Французские и британские рыболовецкие суда у берегов Нормандии. 28 августа 2018
© REUTERS / France 3 Caen
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В конце августа у берегов Нормандии французские рыбаки на 40 небольших катерах атаковали пять британских сейнеров, допустив несколько столкновений и закидав конкурентов камнями, в результате чего повреждения получило одно судно из Шотландии. Французы протестовали против ловли британцами в этом районе морских гребешков.

Как сообщали СМИ, 5 сентября в Лондоне французские и британские рыбаки договорились о возобновлении соглашения о ловле морских гребешков в проливе Ла-Манш от 2017 года, касающиеся судов более 15 метров в длину.

"Нельзя не учитывать Brexit. Английские рыбаки проверяют на прочность своих политических лидеров: как вы будете на это реагировать? Тут присутствует популистский аспект: не дадим французам вольничать", — сказал РИА Новости Рогофф.

По его мнению, ситуация, при которой британцы ссылаются на "право", опираясь на европейское законодательство, — это "чистый сюрреализм". "Через полгода они выйдут из Европейского союза", — подчеркивает он.

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
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"Регламентация лова в пойме Сены и на ее внешних границах: введение календаря начала лова и квот была бы в интересах англичан, у которых нет никаких правил", — отмечает Рогофф.

Встреча в Лондоне после "гребешковых морских сражений" должна была навести порядок в этой сфере. Во Франции период лова установлен в соответствии с указом министерства и распространяется на всю территорию страны: запрещено ловить моллюска с 15 мая по 1 октября. Для англичан же практически нет никаких ограничений, касающихся количества, места, сроков и технического оснащения.

Глава комитета нормандских рыбаков хотел бы расширить договоренности с британцами и обсудить продолжительность периода лова, технические критерии оснащения. По его словам, "французы выдвигают минимальное требование: мы начинаем лов одновременно, вы нас не опережаете". Однако это требование не было поддержано, отметил Рогофф. "Не удается договориться из-за Brexit", — добавляет он.

Битва за гребешки
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По его словам, между первой встречей 5 сентября, когда в Лондоне были выслушаны аргументы французской делегации, и французы считали, что удалось договориться, и второй встречей с теми же участниками переговоров "позиция британцев резко изменилось". Как отмечает Рогофф, англичане "предъявляют завышенные требования". "Возможно, этот затяжной конфликт будет все же решаться иначе, не так, как это произошло недавно в море".

"Я против того, чтобы рыбаки погибали из-за этого… уже раздаются призывы бойкотировать английские морепродукты, в значительной мере зависящие от нашего рынка", — сказал он.

"Гребешковый конфликт" начался около 15 лет назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли в этом регионе морских гребешков. Британские рыбаки имеют право вылавливать гребешки у берегов Нормандии круглый год, их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние пять лет напряженность между рыбаками шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова в обмен на некоторые расширения прав по вылову.

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