Украинские силовики обстреляли окрестности села Марьевка, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов окрестности села Марьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в среду РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня комбриг 14-й отдельной механизированной бригады… вновь отдал приказ на открытие огня из 82-миллиметрового миномета и станкового противотанкового гранатомета по территории ЛНР", — заявил Марочко.

По его словам, огонь был открыт в 13.20 (совпадает с мск) с участка отвода сил в районе населенного пункта Золотое по окрестностям Марьевки. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. "Жители Марьевки вынуждены были в момент обстрела укрыться в подвальных помещениях", — добавил представитель Народной милиции.