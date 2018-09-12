Нетаньяху обвинил Европу в "умиротворении" Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал европейские страны за политику "умиротворения" Ирана, вновь обвиненного им в международном терроризме.
"Пришло время, чтобы мир объединился в борьбе против террористических организаций. Это в определенной мере происходит в отношении "Исламского государства"*, но не в случае с Ираном", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета.
"Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его", — добавил он.
"Умиротворение Ирана подстрекает его неустанные нападки на ценности и безопасность свободных обществ. Пришло время, чтобы западные правительства присоединились к сильным и внятным усилиям администрации (президента США Дональда) Трампа, направленным против террористического режима в Тегеране", — сказал Нетаньяху.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Террористическая организация, запрещенная в России.