Нетаньяху обвинил Европу в "умиротворении" Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал европейские страны за политику "умиротворения" Ирана, вновь обвиненного им в международном терроризме.

Глава правительства призвал европейцев присоединиться к США, которые в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и восстанавливают санкции против него.

"Пришло время, чтобы мир объединился в борьбе против террористических организаций. Это в определенной мере происходит в отношении "Исламского государства"*, но не в случае с Ираном", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета.

"Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его", — добавил он.

Термин "умиротворение" часто употребляется применительно к политике европейских стран в отношении гитлеровской Германии в предвоенные годы.

"Умиротворение Ирана подстрекает его неустанные нападки на ценности и безопасность свободных обществ. Пришло время, чтобы западные правительства присоединились к сильным и внятным усилиям администрации (президента США Дональда) Трампа, направленным против террористического режима в Тегеране", — сказал Нетаньяху.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Террористическая организация, запрещенная в России.