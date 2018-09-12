Пашинян прокомментировал "прослушку" главы СНБ

ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что обнародование записи телефонного разговора директора СНБ и главы Специальной следственной службы не вызовет новых проблем с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор СНБ подтвердил подлинность записи.

"Проблем (прослушка — ред.) не вызовет. Считаю проблемы улаженными", — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он выразил надежду, что пост главы генсека ОДКБ останется за Арменией до конца положенного срока. "Генсек ОДКБ назначен на определенный срок. На этот пост назначен представитель Армении, и у меня есть все основания думать, что мы эти сроки сохраним", — сказал Пашинян.

Ранее замгенсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности останется за представителем Армении до 1 января 2020 года.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова, служившего в 2008 году в ВС Армении, под залог. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей. В МИД Армении заявили, что армянская сторона предложила начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Специальная следственная служба предъявила обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года также бывшему президенту Кочаряну и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну. Кочарян был арестован, однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Арутюнян объявлен в розыск.