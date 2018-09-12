КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке теракта и госпереворота, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и Рубана завершено. По его словам, суд над подозреваемыми должен начаться уже в этом году.

"Мера пресечения продлена до 30 октября", — приводит слова Рыбина агентство УНН.

Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.