Эксперт прокомментировал доклад по "экспорту коррупции"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия пока не имеет законодательства об уголовной ответственности за коррупцию в третьих странах, обмен данными в этой сфере должен происходить на основе международных соглашений, при этом Запад зачастую банально не предоставляет необходимые сведения, заявил РИА Новости член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International ранее обнародовала очередной доклад "Экспорт коррупции". Его авторы отнесли Россию к группе стран, которые, по их мнению, не предпринимают необходимых мер в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Они указывают, что с 2014 до 2017 года в РФ не было возбуждено ни одного подобного дела, отмечая однако, что в российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки иностранному должностному лицу.

По версии TI, в ряду таких стран, помимо России, оказались также Китай, Гонконг, Индия, Сингапур, Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Финляндия и ряд других государств. А вот США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль, по мнению экспертов организации, напротив, активно противодействуют экспорту коррупции.

"У нас пока нет законодательства об уголовной ответственности за коррупцию в третьих странах, это специфика российского законодательства… Но поскольку на сегодняшний момент есть правовые соглашения, то у нас реализуется через другие правовые механизмы обмен информацией", — сказал Кабанов, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по гражданскому участию в противодействии коррупции.

Например, есть международные соглашения по обмену информацией, по принятию мер в подобных случаях, рассказал правозащитник. На самом деле, уточнил он, эти механизмы "относительно работают".

"Почему относительно? Потому что, в принципе, большинство стран, даже имея международные соглашения с Россией, фактически на сегодняшний момент отказываются взаимодействовать в сфере правоохранительной деятельности", — пояснил эксперт, отметив, что особенно это касается как раз вопросов противодействия коррупции.

По его словам, такая ситуация складывается, прежде всего, ввиду чисто политических соображений: сейчас коррупционная тема является достаточно сильно политизированной. Даже информация о коррупционерах, выезжающих за рубеж с коррупционными активами, другими странами с правовой точки зрения зачастую не реализуется, указал собеседник агентства.

Более того, сейчас даже существует практическая правовая коллизия, когда политизированная тема коррупции в России для беглецов на Запад становится "поводом для отмазки", указал Кабанов, напомнив о деле бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, уехавшего в США.

"Вся его защита и получение гражданства были построены на том, что он — жертва коррупции. И многие коррупционеры используют эту тему", — добавил член СПЧ.

Он напомнил при этом, что в России возбуждение уголовных дел происходит по территориальному признаку, а не в рамках другой юрисдикции, и для инициирования разбирательства по факту подкупа иностранного должностного лица нужна фактура. "У нас нет информации банально. Западные страны не дают просто банально эту информацию", — указал собеседник.

По его мнению, заявления, подобные тем, которые делает Transparency, "ложатся дополнительными камнями в фундамент этой политической истории". Он полагает, что не стоит слишком много внимания обращать на подобные доклады, они "несут чисто практический характер". "На основании их формируются рейтинги, которые, в том числе, влияют на экономику, на экономические процессы. А это уже некая история негативная", — уточнил собеседник агентства.

В России нет подобного транснационального правоприменения, а вот для США это стало неким "орудием экономического воздействия", что можно наблюдать на примере ряда компаний, отметил Кабанов.

"Хотя если мы оценим это правоприменение в Соединенных Штатах, то оно является выборочным, оно неоднородное", — сказал эксперт.