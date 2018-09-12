ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил по требованию конгресса, что коалиция арабских стран стремится избежать жертв среди мирного населения в Йемене.

Конгресс США предусмотрел соответствующую отчетность в очередном военном бюджете на фоне многочисленных сообщений о гибели гражданского населения в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ противостоит движению хуситов.

"Я заверил конгресс накануне, что правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предпринимают наглядные действия для сокращения риска того, что в результате военных операций данных стран пострадают гражданские лица и гражданская инфраструктура", — говорится в заявлении Помпео, выпущенном в среду.

Госсекретарь США подчеркнул, что администрация Трампа будет добиваться мирного соглашения в Йемене и будет работать в этом направлении с коалицией стран Залива. Также Помпео отметил необходимость беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи на территории Йемена.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выпустил заявление, в котором подписался под выводами Помпео и заверил, что две арабские страны стремятся сократить число мирных жителей, гибнущих в Йемене, и урегулировать конфликт.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.