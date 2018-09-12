МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Александр Петров, подозреваемый британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отреагировал на предложение Владимира Путина дать комментарий прессе. Об этом он заявил корреспонденту "России 24".

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", — отметил он.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также выразил уверенность, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".

Отравление в Солсбери

В начале марта в британском Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон считает, что Скрипалей отравили веществом А234, и обвиняет в причастности к этому российские власти. Москва неоднократно отвергала обвинения и настаивала на совместном расследовании. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Дауна это опровергли.

В сентябре британская прокуратура назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняет по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Премьер Тереза Мэй утверждает, что Петров и Боширов — сотрудники ГРУ. В Москве заявили, что эти имена России ничего не говорят, и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

СМИ выяснили, что единственно вероятным Александром Петровым может быть сотрудник томского фармацевтического НПО "Вирион" (входит в состав научно-производственного объединения "Микроген").