МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отсутствие мирного договора между РФ и Японией является проблемой для обеих стран, и стороны намерены искать решение этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, остается ли территориальный спор для Москвы открытым или он закрыт и не обсуждается.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.