В Таиланде боевики напали на военный патруль

БАНГКОК, 12 сен – РИА Новости. Двое таиландских военных убиты, еще четверо ранены при перестрелке с напавшими на их патруль боевиками в провинции Паттани на юге Таиланда, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Группа боевиков одной из мусульманских сепаратистских организаций вечером во вторник напала на военных из засады, когда они на трех мотоциклах патрулировали шоссе в районе Банг Кхао провинции Паттани, говорится в сообщении.

В завязавшейся перестрелке двое военных погибли на месте, еще четверо получили ранения, сообщает издание. О потерях боевиков ничего неизвестно, так как они всегда уносят убитых и раненых с собой, отмечается в сообщении.

Раненые военные доставлены в расположенный неподалеку полевой военный госпиталь, позднее их отправили в центральную государственную больницу провинции Паттани, информирует газета.

Провинция Паттани, населенная преимущественно этническими малайцами-мусульманами, вместе с двумя соседними провинциями Наративат и Ялла в прошлом входила в состав полунезависимого буферного государства, султаната Паттани, на границе между преимущественно буддийским королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия).

В первые годы XX века в результате серии Сиамо-Британских соглашений о границах территория султаната вошла в состав Сиама. Сепаратистские движения различного толка неоднократно возникали в регионе, получившем неофициальное название "крайнего юга" Таиланда. Нынешний всплеск активности сепаратистских группировок начался в 2004 году. За 14 лет конфликта в регионе в результате взрывов самодельных бомб, обстрелов и перестрелок погибли более 6 700 человек, в большинстве – гражданские лица, как буддисты, так и мусульмане.