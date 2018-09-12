В ЛНР опасаются провокаций во время визита в Донбасс немецкого посла

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита в Донбасс посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, заявил в среду официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

"По нашим данным, в ближайшее время в зону так называемой операции Объединенных сил (ООС) ожидается прибытие иностранной делегации во главе с послом Германии Эрнстом Райхелем. В связи с этим, мы ожидаем провокационных действий со стороны украинских боевиков", — заявил Марочко.