Юнкер предложил меры для борьбы с "манипулированием" в преддверии выборов

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложил в среду новые меры, направленные на защиту выборов от "манипулирования третьими странами", а также на ужесточение правил финансирования европейских политических партий.

"Мы должны защитить наши свободные и справедливые выборы. Вот почему комиссия сегодня предлагает новые правила, чтобы лучше защитить наши демократические процессы от манипулирования третьими странами или со стороны частных интересов", — заявил Юнкер.

Меры направлены на обеспечение большей прозрачности политической рекламы в интернете, возможность применения наказания за незаконное использование персональных данных для влияния на исход европейских выборов.

В частности, государствам-членам предлагается создать национальную избирательную сеть для сотрудничества структур, отвечающих за избирательный процесс, кибербезопасность, защиту данных и правопорядок. Это позволит властям быстро выявлять потенциальные угрозы, обмениваться информацией и обеспечивать оперативное реагирование.

Комиссия также рекомендует повысить транспарентность политической рекламы в интернете. Европейские и национальные политические партии, фонды и агитационные организации должны, по замыслу ЕК, предоставлять информацию о своих расходах на рекламные кампании в интернете, раскрывая, какая партия или группа политической поддержки стоит за рекламой, а также публикуя информацию о критериях таргетирования, используемых для распространения информации среди граждан. Там, где эти принципы не соблюдаются, государства-члены должны применять меры.

ЕК также предлагает ужесточить правила финансирования европейских политических партий и ввести финансовые санкции за нарушение правил защиты персональных данных с целью повлиять на исход европейских выборов. Такие штрафные меры составили бы 5% годового бюджета соответствующей европейской политической партии или фонда. Кроме того, лица, признанные виновными в нарушении, не смогут ходатайствовать о финансировании из общего бюджета ЕС в год применения штрафа.

Еврокомиссия также предлагает создать сеть центров компетенции в области кибербезопасности для скоординированного финансирования исследований и инноваций в этой сфере.