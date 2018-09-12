Никонорова будет представлять ДНР в контактной группе по Донбассу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (117)

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Представлять самопровозглашенную Донецкую народную республику в контактной группе по Донбассу будет исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова, соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ от 11 сентября "О полномочном представителе Донецкой народной республики на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, согласно указу полномочным представителем ДНР на переговорах контактной группы в Минске назначена Наталья Никонорова", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ДНР.