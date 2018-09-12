МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отсутствие мирного договора между Россией и Японией до сих пор — нонсенс, подписание документа может состояться на территории РФ "ближе к Японии", считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (СР).

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Мы знаем, что предварительные условия выдвигала в основном японская сторона по поводу претензий к (Курильским) островам. На встрече во Владивостоке вопросы эти обсуждались, и то, что до сих пор между Россией и Японией не заключен мирный договор – это нонсенс. Наши отношения развиваются в правильном, хорошем русле, и подписание такого договора будет способствовать развитию наших отношений", — заявил РИА Новости Чепа.

При этом политик не считает принципиальным вопрос о том, где будет подписан документ.

"Где будет подписан договор? Это, на мой взгляд, не очень принципиально. Где-то, наверное, поближе к Японии. Главное, чтобы подписали, это будет очень правильно", — отметил депутат.