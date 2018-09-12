Юнкер предложил удалять контент террористов из интернета в течение часа

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил ввести новые правила борьбы с пропагандой терроризма в интернете, удаляя противозаконный контент в течение одного часа.

"Европейцы справедливо ожидают, что союз будет обеспечивать их безопасность. Вот почему сегодня Еврокомиссия предлагает новые правила, позволяющие в течение одного часа удалить террористический контент из интернета", — сказал он.

Новые правила представлены за неделю до неофициальной встречи в Зальцбурге, где лидеры ЕС, как ожидается, обсудят вопросы безопасности.

Правила, направленные на то, чтобы интернет не использовался для распространения террористического контента, будут распространены на все интернет-платформы, которые предлагают свои услуги в ЕС.