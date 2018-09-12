Россия готова сесть за стол переговоров по мирному договору с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Переговоры с японской стороной по поводу заключения мирного договора могут пройти в текущем году, Россия готова к этому, заявил журналистам замглавы МИД РФ Виктор Моргулов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли пройти эти переговоры в этом году, Моргулов заявил: "Конечно, да".

В ответ на просьбу назвать хотя бы месяц, в котором они могут состояться, Моргулов подчеркнул: "Мы готовы, это будет зависеть от того, как будут готовы наши японские друзья".

"Мы готовы безотлагательно", — подчеркнул он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.