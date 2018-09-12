Путин о "подозреваемых" по делу Скрипалей: надеюсь, они сами все расскажут

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Двое подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании – гражданские лица, рассказал президент России Владимир Путин, выразив надежду на то, что они скоро "сами все расскажут".

"Надеюсь, что они сами появятся, сами все расскажут. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — сказал он в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Путин также уточнил, что это гражданские лица. "Гражданские", — ответил он на соответствующий вопрос модератора.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Путин о подозреваемых по "делу Скрипалей": "Мы знаем, кто это, мы их нашли. Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь в СМИ".

Можно к нам, мы готовы pic.twitter.com/6UYpkils5u — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.

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