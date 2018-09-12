Путин прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Угроза отмены договоренностей между странами всегда существует, но это не значит, что не надо пытаться договориться, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и переговоров США с КНДР.

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилев поинтересовался у Путина, есть ли угроза для договоренностей между США и КНДР, по аналогии с Ираном, в случае, если Вашингтон возьмет инициативу по переговорам на себя.

"Дело в том, что договаривались по Ирану тоже в основном американцы и иранцы. Мы только сопровождали, если уж по-честному раскрыть кухню, поддерживали этот процесс. И в основе — их договоренности. Поэтому, конечно, такие опасности всегда подстерегают нас, но это не значит, что не нужно ничего делать, не нужно идти вперед", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.