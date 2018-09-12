ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Ни одна страна не может в одиночку дать гарантии безопасности КНДР, нужны международные усилия, Россия и Китай готовы к такой работе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Я считаю, что ни одна страна не может в одиночку обеспечить такую гарантию. Нужны совместные усилия со стороны международного сообщества. Думаю, с нашей стороны и со стороны России такое желание есть. Мы будем в свою очередь продвигать наши усилия, но необходимы совместные гарантии международного сообщества", — заявил он на пленарном заседании ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.