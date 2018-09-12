ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. КНДР в контактах с Сеулом сейчас не поднимает вопрос о присутствии американских войск в Южной Корее, заявил в среду премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Если речь идет об американских войсках в Корее, об альянсе с США, то в настоящее время Северная Корея не поднимает это вопрос", — сказал он, отвечая на вопрос о том, должен ли оставаться контингент Соединенных Штатов после заключения мира в Корее.

После войны 1950-1953 годов в Корее было подписано лишь соглашение о перемирии, и все попытки КНДР подписать с США договор о мире отклонялись. Только в июне этого года на встрече в Сингапуре американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына было заявлено о готовности формально прекратить состояние войны.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.