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Японский эксперт прогнозирует создание военного союза РФ, Китая и Японии

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Восточный экономический форум-2018 (588)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония хочет принять участие в совместных военных учениях "Восток-2019" наряду с Россией и Китаем, речь идет о создании военного союза трех стран, считает политолог, один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года

Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости по итогам состоявшейся во Владивостоке встречи лидеров Японии и России. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в среду подчеркнул, что отношения между странами развиваются поступательно и "впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств".

"Сейчас проходят военные учения России и Китая в Сибири и на Дальнем Востоке. В ближайшем будущем Япония тоже готовится принять в них участие. Это самая большая новость нынешнего саммита", — считает ученый.

Он считает, что этот вопрос стоял на повестке дня встречи лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

"В июне прошлого года в Казахстане министры обороны Китая и России договорились о военном сотрудничестве, — напомнил эксперт. — Следствием этой договоренности стали совместные военные учения, которые проходят одновременно с форумом".

Накамура считает неслучайным то, что учения проходят одновременно с форумом. По его мнению, это говорит о том, что форум, являясь экономическим, при этом имеет определенную оборонную подоплеку. Именно с желанием Японии принять участие в будущих учениях эксперт связывает намеченный на октябрь визит в Россию начальника объединенного штаба сил самообороны.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире

"Вот такая тенденция. Поэтому Япония и направит в октябре своего начальника объединенного штаба сил самообороны с визитом в Россию. Он договорится о том, чтобы Япония участвовала в следующих учениях в сентябре будущего года. Это будут трехсторонние совместные военные учения. Сейчас Россия, Япония и Китай устанавливают экономическое сотрудничество. Оно станет и военным сотрудничеством. Это крайне важный момент", — пояснил профессор.

Учения Восток-2018
© Фото : Минобороны РФ
Такого не было 37 лет: Россия проводит военные маневры "Восток-2018"

Он считает, что такой союз, безусловно, возможен без США, несмотря на традиционную зависимость Японии от участия США в решении вопросов обороны. Более того, именно действия американской администрации по сокращению расходов США на оборону Южной Кореи и Японии подтолкнули Токио к поиску других путей. Такой союз снимет остроту двух болевых точек для Японии, в отношении которых она испытывает беспокойство последние десятилетия – рост военной мощи Китая и ракетная и ядерная программы КНДР.

"Беспокойство Японии вызывают ядерные испытания и ракетные пуски КНДР. Больше этих пусков и испытаний не будет… На Дальнем Востоке три страны — Россия, Китай и Япония открывают новую эпоху. Это будет не только экономическое сотрудничество, но и военное", — считает эксперт.

По его мнению, в этом случае Япония снимает угрозу со стороны Китая, а угроза со стороны КНДР будет снята "за счет гарантий со стороны России".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Накамура провел параллели со сближением в отношениях России, Ирана и Турции вокруг проблемы Сирии.

"На Ближнем Востоке уже формируется тройственный союз России, Ирана и Турции вокруг проблемы Сирии. В Азии это будет Россия, Япония, Китай. Если Россия, Иран и Турция сплотились вокруг проблем Сирии, то на Дальнем Востоке поводом для союза станет Северная Корея", — убежден политолог.

Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трамп подписал самый большой оборонный бюджет в истории страны

Но такое развитие событий, считает эксперт, может произойти, только пока президентом США остается Дональд Трамп. Если появится другой президент, который заявит об увеличении военных расходов, такой союз потеряет свою привлекательность для Японии. Однако если к приходу к власти нового президента США такой союз уже будет создан, повернуть его вспять будет невозможно, полагает Накамура.

"Будет создана новая картина (мира — ред.), время упущено и ничего изменить (США — ред.) уже не смогут", — считает он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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